A través de su cuenta en Facebook, Natalia Téllez revivió lo que pensaba de ser mamá antes de nacer Emilia.

Y es que antes de que siquiera supiera que estaba embarazada, Natalia Téllez creía que no sería capaz de ser una buena madre.

Sin embargo, la actriz de 36 años de edad siempre aseguró que en el momento que le ocurriera sería el correcto.

En su cuenta oficial de Facebook, Natalia Téllez revivió lo que pensaba sobre ser mamá antes de que naciera su hija Emilia el 1 de febrero de este 2022.

Y de acuerdo con Natalia Téllez, antes de convertirse en mamá ella ni siquiera había pensado en la posibilidad, pero nunca se negó a que pudiera sucederle.

Pues aunque la actriz mencionó que estaba enfocada a otras cosas, principalmente su carrera y familia, mencionó que los accidentes o descuidos ocurrían.

“En mi caso de verdad me he enfocado muchísimo, no se si correcta o incorrectamente, en mi carrera, en mi hermana, en mis amigos, nunca ha sido como una meta”

Natalia Téllez