La actriz y conductora mexicana Natalia Téllez, expresó molestia, tras comentarios que aplauden el que su esposo Antonio Zabala de 35 años, desarrolle tareas de padre.

Fue en el programa que conduce ‘Netas Divinas’, donde Natalia Téllez de 36 años, expuso su opinión en torno a ello, tras hablar sobre el tema de la paternidad.

La presentadora de televisión compartió un poco de la dinámica en su casa, junto a su pareja.

Recordemos que recientemente tuvo a su pequeña hija Emilia y, aunque tiene actualmente tiene algunos proyectos, es su esposo quien se hace cargo de ella en su ausencia.

Natalia Téllez (@natalia_tellez)

“Para la gente que me pone en rede ‘¿Quién sabe con quién dejas a tu creatura? Con su señor padre, por si estaban tan preocupados por la crianza de mi hija”, contó.

Natalia Téllez dejó saber que, mientras él trabaja desde casa, también se hace cargo de algunas tareas, como cocinar, hecho que aplauden algunas personas de su entorno.

“Me pasa a mí que Antonio está haciendo home office, pasa mucho que Antonio está en la computadora y Antonio cocina, yo no sé cocinar y los comentarios, no de gente cercana, son ‘que bueno que te ayuda’”, dijo.

Sin embargo, Natalia Téllez reprueba que enaltezcan este hecho, pues como padre, es parte de sus responsabilidades compartidas.

Natalia Téllez cargando a Emilia (@natalia_tellez / Instagram)

“Es que no me ayuda, él está criándola, no me está ayudando, tenemos que cambiar esa idea”, explicó la conductora.

Natalia Téllez cree que los hombres podrían desarrollar otras habilidades si se involucran en la crianza

Natalia Téllez celebró el hecho de que, actualmente, los hombres se involucren en la crianza de los niños tal como las mujeres.

Esto debido a que las creencias machistas, señalan que son las mujeres quienes deben dedicarse al cuidado de los niños, pensamiento que ha ido cambiando con el paso de los años.

“Mi teoría es que la salvación es que hoy en día los hombres se involucren en la crianza, las mujeres en naturaleza tienen algo conectado con eso y la manera de conectar de los hombres es que se involucren aunque no sean sus hijos”, dijo Natalia Téllez para concluir,