Los cambios en el programa ‘Sale el sol’ ha hecho que se especule sobre la posible nueva conductora, por lo que rumores indican que podría ser Natalia Téllez, quien dejaría ‘Netas divinas’ y ya culpan a Galilea Montijo.

Natalia Téllez es una de las conductoras más queridas del programa ‘Netas divinas’, pues ha hecho una gran mancuerna con:

Pero la llegada de Galilea Montijo no ha sido del agrado del público, ya que aseguran que ella fue el motivo por el que Natalia Téllez se fue de ‘Hoy’.

Algunos hasta han firmado para que la conductora de ‘Hoy’ quede fuera de ‘Netas Divinas, porque su participación no convence a los televidentes.

Fuertes rumores aseguran que Natalia Téllez se volvería alejar de Galilea Montijo y ahora abandonaría ‘Netas Divinas’.

Alex Kaffie habría mencionado en su columna que Natalia Téllez sería la nueva conductora del matutino ‘Sale el Sol’ y que abandonaría el programa de Unicable.

Según la página de Instagram ‘Chamonic’, hay rumores de que la conductora se sumaría a la nueva plantilla del programa de Imagen Tv.

Al parecer, Natalia Téllez tendría la intención de trabajar en ambas televisoras, pero para evitar que esto ocurriera, Televisa le habría ofrecido otros proyectos.

Será esta semana que se revela la nueva conductora de ‘Sale el sol’, por lo seguirá siendo un misterio si Natalia Téllez se integra al programa o sigue como conductora de ‘Netas Divinas’.

Lo que es un hecho es que Galilea Montijo no ha terminado de encajar con la temática de ‘Netas Divinas’ y la relación con Natalia Téllez se puede percibir tensa.

En una emisión, Natalia Téllez estaba hablando de como no sabía poner límites con las personas y por eso solía alejarse de ellos.

“Yo no tengo límites con la gente y luego no sé ponerle límites, entonces llego al punto de no desechar, pero alejarme de gente que quiero mucho, porque no tuve la valentía de hablar”

Natalia Téllez