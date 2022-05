Omar Chaparro reveló en el programa ‘Pinky Promise’ que nunca trabajaría con Kristoff Raczynski y este le contestó. Ahora un video muestra que a Natalia Tellez también le cae mal el crítico de cine.

Todo comenzó cuando el actor dijo en el programa de Karla Díaz, que Kristoff Raczynski había hablado mal de él en varias ocasiones.

Y confesó que nunca trabajaría con él, pero esto llego hasta el también actor y este le dedicó un mensaje a Omar Chaparro.

La contestación de Kristoff Raczynski dividió opiniones en redes sociales, pues unos lo apoyaban y celebraban sus palabras, otros lo tacharon de grosero.

Tras la polémica entre Kristoff Raczynski y Oma Chaparro, comenzaron a circular videos que demuestran que a la conductora de ‘Netas Divinas’ tampoco le agrada el crítico de cine.

La historia se remontaría al inicio de la carrera de la conductora, cuando Natalia Tellez participó en el programa ‘New Generation’.

Este era producido por Memo del Bosque para conseguir a una nueva conductora para Telehit.

El jurado estaba conformado por Alex Kaffie, Joe Bonilla y Kristoff Raczynski, quienes calificaban a las participantes.

Una joven Natalia Tellez tuvo que buscar entrevistas y cápsulas originales para presentárselas al jurado, pero quien fue muy duro con ella fue Kristoff.

Un video grabado en 2009 muestra a Kristoff Raczynski criticando y llamado rara a Natalia Tellez.

“Lo raro es que sigas en Telehit Natalia, no me gustó nada, la razón por la que no me gustó nada y no estoy en contra de que haya gente diferente, pero lo tuyo fue demasiado raro, creo que te esforzarte por ser rara”

Kristoff Raczynski