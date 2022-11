¿Myriam Montemayor dijo “pestes” de los Latin Grammy 2022? De acuerdo con distintos medios, la cantante hizo una publicación de queja por no ser nominada a los premios.

Jorge Carbajal y Felipe Cruz, del programa ‘En Shock Live’, revelaron una supuesta publicación de Myriam Montemayor que ha desatado la polémica.

Según los comunicadores, Myriam Montemayor habría hecho la publicación a través de sus historias de Instagram, horas previas a que se realicen los Latin Grammy 2022 en Las Vegas, Nevada.

La supuesta historia de Myriam Montemayor provocó burlas de Felipe Cruz y Jorge Carbajal, quienes de plano consideraron que era “una mentrada de mais”.

Pues la ex académica incluso se habría atrevido a decir que supera en talento a Adele y a Taylor Swift .

En el programa ‘En Shock Live’, Jorge Carbajal y Felipe Cruz compartieron una captura de pantalla de la supuesta publicación de Myriam Montemayor.

En la cual, le reclama a los Latin Grammy 2022 por ignorarla, a pesar de ser una artista de renombre en México.

Incluso, Myriam Montemayor acusa a los organizadores de los Latin Grammy 2022 de no tomarla en cuenta, por temor a que pueda lucirse más que otras artistas de fama mundial, como la mismísima Adele.

“Totalmente decepcionada de lo que dicen llamar Grammy’s. Yo merecía una nominación”, habría escrito Myriam Montemayor.

Además de asegurar que envió canciones para ser consideradas en la premiación.

“Mandé 3 de mis proyectos y todos fueron ignorados”, reclamó la famosa. Y sentenció:

“¿Hasta cuándo dejarán de ignorarme cómo una artista de renombre que soy? Tienen miedo que opaque a Adele, Taylor Swift’s, BTS, etc. Soy una ganadora de La Academia y eso ni una premiación y mucho menos unos haters me quitarán”

Jorge Carbajal y Felipe Cruz no pararon en sus burlas hacia Myriam Montemayor, luego de tomar como verdadera la publicación de reclamo.

Los comunicadores se volcaron en burlas e ironías contra Myriam Montemayor, aunque se sospecha que todo se trata de una publicación falsa.

“A duras penas la conocen en Monterrey”, rieron.

“Lo que acabas de leer y es una mentada de mais, no la frieguen. A ver, primero [reclama] que no la reconozcan como artista de renombre, quisiera saber si en Australia, en Japón, en Italia, la conocen. Si aquí con trabajos dices Miriam, sabrá dios de que Miriam estamos hablando… ¿no el otro día andábamos en Monterrey y ni allá la conocen… ¿Artista de renombre?, y luego, ¿ponerse al tú por tú con Adele, en serio? Ay, no, ay, señores del psiquiátrico, señores del psiquiátrico, se les solicita en la puerta de entrada, tenemos una paciente de nombre Miriam Montemayor, artista de renombre, agárrenla”

Jorge Carbajal y Felipe Cruz