Myriam dice que el pleito con Toñita ya acabó, pero le recuerda que no ganó La Academia y que ella si ha podido seguir con su carrera tras haber acabado el reality de canto de TV Azteca.

En plena celebración por los 20 años de La Academia y el posible reencuentro entre los ex académicos, se revivió el pleito entre Myriam de 41 años de edad y Toñita de 42 años de edad.

A más de tres meses de que terminó La Academia 2022, Myriam señaló que su pleito con Toñita ya llegó a su fin y recordó que para que haya problemas debe de haber dos personas y su compañera siempre se ha topado con pared.

Toñita amenaza a Myriam de ‘La Academia’: “El día que la vea me la voy a madrear”

Myriam y Toñita se conocieron gracias a su participación en la primera generación de La Academia. Durante este tiempo las cantantes mostraron tener una buena relación.

Sin embargo las cosas cambiaron en agosto de 2019, cuando Toñita llamó “hipócrita” a Myriam y es que la cantante la acusó de hablar mal de ella. Desde ese momento las ex académicas protagonizaron una guerra de declaraciones.

Con la celebración de los 20 años de La Academia, sus seguidores esperaban que pudiera existir una reconciliación, pero esto no fue así y la guerra de declaraciones continúo.

Sin embargo, Myriam destacó que su pelea con Toñita ha llegado a su fin, no sin antes de recordarle que ella es la ganadora de La Academia.

En entrevista con Adela Micha, Myriam habló sobre su paso por La Academia. En ese momento se le cuestionó sobre su pelea con Toñita y se limitó a decir entre risas que su compañera no había ganado.

“La primera la gané yo (…) no ganó”

Myriam dejó en claro que su pelea con Toñita había llegado a su fin y destacó que fue su compañera la que mostró que tenía un problema con ella.

Sin embargo Myriam se olvidó de las declaraciones que también hizo sobre la ex académica.

Ante los cuestionamientos de Adela Micha sobre si su pelea con Toñita comenzó en La Academia, Myriam destacó que no ya que habría sido durante el reencuentro por los 15 años del reality del canto.

Myriam destacó que aún desconoce cómo comenzó su pleito con Toñita pues señaló que fue ella la que de repente mostró su molestia con ella.

“Fue en el reencuentro de los 15 años. No sé qué el pasó”

Sobre las peleas que hay entre los seguidores, Myriam dejó en claro que Toñita se ha enganchado con todos los comentarios que se dicen en las redes sociales mientras que ella prefiere ignorarlos.

“Lo que pasa es que ella se engancha de eso, yo no la verdad que no me engancho con eso y ella si”

Myriam