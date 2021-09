Muñeca de Lyn May desata memes; “esta no tiene cara de muégano”, le dicen

Recién se reveló que Lyn May obtuvo su propia muñeca, diseñada por un artista que se dedica a la personalización de las dolls, sin embargo, las burlas se desataron por su físico.

Los memes y comentarios diciendo que no se parecía en nada a Lyn May inundaron la publicación de la muñeca, incluso señalaron “esta no tiene cara de muégano”.

Lyn May obtiene una muñeca; le llueven los memes

Aaron Malibu fue el encargado de crear la muñeca de la controversial vedette, Lyn May, pese a que esta es realmente hermosa y parecida a la famosa, recibió muchos memes.

Más allá de ser conocida por su trayectoria artística, Lyn May es famosa por sus polémicas y por su físico, el cual s e ha visto afectado por arreglos estéticos mal realizados.

Lyn May (Cuartoscuro)

Es por ello que los usuarios de redes sociales apuntan que la muñeca no tiene parecido con Lyn May, pues dicen “no tiene cara de muégano”, además de memes.

Estas son algunas de las creativas imágenes que los cibernautas crearon para asemejar más a la muñeca.

Modifican rostro de la muñeca de Lyn May. (Especial)

Por otra parte, un usuario se burló no solo del físico, sino de la edad de Lyn May, poniéndola en un escenario de la época de los dinosaurios.

“En sus inicios”. Usuario de Facebook

Meme de la muñeca de Lyn May. (Especial)

Esta no sería la primera muñeca de Lyn May; Facundo creó la primera

Los mismos usuarios señalaron que esta no fue la primera muñeca que se creó de Lyn May, pues recordaron que fue Facundo quien la creó.

“Facundo creó la primera”. Usuario de Facebook.

Muñeca de Lyn May creada por Facundo. (Especial)

En su programa ‘Incognito’, Facundo tenía una serie de secciones y dentro de esta, dedicó una a hacer juguetes de distintas personas, como Margarito y Lyn May.

Esta era la presentación de la muñeca de Lyn May:

“Tiene la cara hecha de silicón inyectado, lo que le confiere una maleabilidad como ningún otro juguete en el mercado”. Muñeca de Lyn May creada por Facundo.

Incluso tenía una canción “apriétala, aplástala, juega con ella, modela su cara como tú quieras”, es como sonaba.

En su momento, Lyn May no habría reclamado a Facundo y ahora tampoco se ha pronunciado por la muñeca que le creó el artista.