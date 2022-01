Muere Hardy Krüger, actor educado por nazis que llegó a Hollywood

Muere Hardy Krüger a los 93 años, actor educado por nazis que llegó a Hollywood, informó su agente este jueves.

A través de un comunicado se ha dado a conocer la muerte del actor alemán Hardy Krüger.

Murió a la edad de 93 años “repentinamente y de forma inesperada” en su casa de Palm Springs, California.

Hardy Krüger es considerado el ‘primer rostro alemán’ que logró hacer carrera en Hollywood, tras la Segunda Guerra Mundial.

También es considerado una leyenda alemana del cine del Hollywood de posguerra, que a lo largo de su carrera Hardy Krüger protagonizó alrededor de 75 películas.

El actor Hardy Krüger alcanzó el reconocimiento internacional principalmente tras su papel protagónico en la película bélica ‘The one that got away’ de 1957.

Hardy Krüge en 'The one that got away' (The Rank Organisation)

En su amplia filmografía destacan los títulos de ‘The flight of the Phoenix’ de 1965, ‘A bridge too far’ de 1977, en la película francesa ‘Les dimanches de Ville D’ Avray’, entre otras.

Entre los reconocimientos para Hardy Krüge , logró ganar un Oscar en 1963 por su interpretación de un veterano de la guerra de Vietnam en el drama francés ‘Sibila’.

Además de su trabajo actoral Hardy Krüger, también destacó como escritor y autor de novelas .

James Stewart, junto a Krüger y la actriz Raquel Welch en el estreno mundial de la película El vuelo del fénix, en el Teatro Carlton (Laurence Harris/AP)

Hardy Krüger, el actor educado por nazis

Nacido en Berlín el 12 de abril de 1928, Hardy Krüger fue educado por sus padres y maestros para ser un nazi.

Por lo que a los 13 años, Hardy Krüger comenzo a estudiaren Ordensburg Sonthofen, una institución diseñado en la educación nazi.

Fue en 1943, cuando la vida de Hardy Krüger cambiaría de visión, luego de que interpretada un papel menor en la película de propaganda nazi “Águilas jóvenes”.

Durante el rodaje, escuchó a un actor mayor decir un comentario sobre Hitler que cambiaría su vida: “Tu semidiós, ese pintor austriaco, es un criminal”.

En donde Hardy Krüger descubriría lo que realmente sucedía en los campamentos de concentración nazi.

A los 16 años ya con un cambio de visión Hardy Krüger puso haber sido fusilado por su división “Nibelungen” SS, tras ser condenado a muerte por “cobardía frente al enemigo”.