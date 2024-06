¿Tania Rincón se encuentra de luto? Así dio a conocer la lamentable muerte de su amiga, María Reneé Núñez, a los 34 años de edad.

A través de sus redes sociales, Tania Rincón -de 37 años de edad- compartió que estaba pasando un difícil momento luego de que su gran amiga murió de manera inesperada.

El miércoles 12 de junio, Tania Rincón dio a conocer la muerte de María Reneé Núñez Peralta, ganadora de la primera temporada del reality show de TV Azteca, La Isla.

Tania Rincón publicó un emotivo mensaje para despedir a su gran amiga y recordó los grandes momentos que vivió junto a María Reneé Núñez.

El mensaje de María Reneé Núñez de inmediato se viralizó en las redes sociales y varios famosos no han dudado en enviar sus condolencias a la familia.

Tania Rincón sorprendió a sus seguidores al compartir que se encontraba en duelo luego de que su amiga, María Reneé Núñez, murió a los 34 años de edad.

María Reneé Núñez es recordada por ser la ganadora de la primera temporada de La Isla en 2012, llevándose un premio de 2 millones de pesos.

Gracias a su gran condición física, María Reneé Núñez se convirtió en una de las integrantes más fuertes del Equipo Azul en La Isla: “Los Desconocidos”.

En La Isla, María Reneé Núñez mostró ser una gran atleta, por lo que varios usuarios se han cuestionado sobre el estado de salud de la amiga de Tania Rincón.

En su mensaje, Tania Rincón no dio más detalles sobre las causas de muerte de María Reneé Núñez, pero sí se mostró destrozada por esta terrible noticia.

Tania Rincón describió a María Reneé Núñez como una mujer alegre, ocurrente y que le encantaba bailar.

“Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón”

Tania Rincón