María Reneé Núñez, ganadora de La Isla, murió sorpresivamente a los 34 años de edad, según se reveló el miércoles 12 de junio.

La joven atleta se coronó como la ganadora de la primera temporada de La Isla y ganó 2 millones de pesos.

Tania Rincón fue quien confirmó la muerte de María Reneé Núñez en una publicación en Instagram y la notica fue totalmente inesperada.

María Reneé Núñez era una influencer y atleta originaria de Hermosillo, Sonora, conocida por su participación en La Isla 2012.

La joven estaba alejada de los medios tras ganar La Isla, pero era muy activa en Instagram donde tenía más de 30 mil seguidores.

María Reneé Núñez nació el 2 de marzo 1990 en Hermosillo, Sonora; tenía 34 años de edad.

María Reneé Núñez no estaba casada, pero en redes sociales compartía fotos de su novio, un hombre llamado Diego Reynal.

María Reneé Núñez era Piscis y las personas bajo este signo zodiacal se destacan por su profunda sensibilidad y empatía con los demás.

Todo indica que María Reneé Núñez no tenía hijos.

La ganadora de La Isla, María Reneé Núñez estudió diseño gráfico y se graduó en 2013, un años después de ganar el reality.

María Reneé Núñez fue la ganadora de la primera temporada de La Isla, donde compitió contra personalidades como Ricardo Casares.

La infleuncer ganó 2 millones de pesos y estuvo en el mundo entrenamiento por algún tiempo.

El miércoles 12 de junio, Tania Rincón -de 37 años de edad- reveló en su cuenta de Instagram la muerte de María Reneé Núñez.

Tania Rincón y María Reneé Núñez fueron amigas cercanas, pero la conductora de Hoy no reveló las causas de la muerte de su amiga.

“Mi Treasure, mi Rana Rene , mi Maria ahora ya descansas te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias ,con tus bailes , como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón”

Tania Rincón