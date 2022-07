La conductora mexicana Montserrat Oliver, se pronunció en torno a la reciente polémica del santuario ‘Black Jaguar-White Tiger’.

A través de las redes sociales, Montserrat Oliver de 56 años, lamentó los recientes videos publicados por el activista Arturo Islas, quien denunció a este santuario por albergar a más de 200 felinos en condiciones deplorables.

Recordemos que en los clips, se puede ver a tigres y leones mordiéndose la cola del hambre, esto sin contar una supuesta fosa en la que se encontraron los restos de algunos felinos.

En el clip, la conductora aseguró que ya no cree “en la humanidad” y se dijo incrédula de la situación.

“En la humanidad creo que ya no creo nada; es impresionante cómo hay gente que de repente empiezas a admirar por la labor que hacen con los animales y de repente ya no están ahí para ellos”, expuso.

Posteriormente, compartió que no es la primera vez que traviesa por algo similar y recordó que “una vez en Monterrey con un albergue que lo tenían impresionantemente hermoso de perritos, era el cielo de los perros y de repente se fue el dueño, abandonó a los perros”.

“No sé qué pasó, no quiero saber qué pasó”, se cuestionó Montserrat Oliver entre lágrimas.

“Nunca lo pensé, nunca lo creí, de hecho no me cabe en la cabeza, no lo creo y el karma los va alcanzar, a los que usan a los animales para lucrar, para hacerse más famosos”

Montserrat Oliver