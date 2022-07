Tras el robo de la casa de los influencers Mona y Geros en Guanajuato, han recibido apoyo de varias personas, hasta podrían protagonizar un capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe’.

Mona y Geros compartieron un video con sus seguidores donde contaron que fueron víctimas de un robo en su casa, donde se llevaron todo su dinero, celulares y una computadora.

Denunciaron que los guardias de la privada donde viven se habían negado a darles los videos de seguridad y revelaron que los ladrones destruyeron objetos que pudieron llevarse.

Algunas personalidades como Edwin Luna ya se contactaron con Mona y Geros para que realicen su denuncia.

Mona y Geros se volvieron populares en TikTok y Facebook por sus transmisiones en vivo donde contaban varios aspectos de sus vidas y anécdotas.

Desde que la pareja se mudó a su nuevo hogar han sido víctimas de prejuicios y malos tratos, además, sus vecinos se han mostrado hostiles con ellos.

Mona y Geros (Captura de pantalla )

Mona y Geros podrían aparecer en un capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe’

Farath Coronel, colaborador de Televisa y Bandamax, les ofreció ayuda a Mona y Geros, pues acudió a su casa con despensa, ropa y un casting para que los influencers tengan un acercamiento con la televisora donde labora.

Mona realizó un video en Youtube y reveló que es fan de ‘La Rosa de Guadalupe’ y que gracias a Farath Coronel, podría llegar a aparecer en uno de los capítulos de la famosa serie.

“Siempre he querido que me inviten, mínimo que salga en un programa barriendo la basura (...) Me van a contactar con el productor, pero me tienen que hacer casting para ver qué tan buena soy” dijo Mona en su video.

Farath Cornel también es vidente y durante su visita con Mona y Geros, les reclamó por no creerle que iban a ser víctimas de un robo.

Mencionó que él había previsto que los influencers sufrirían un acto de delincuencia, pero Mona dijo que no creía en esas cosas.

Hasta el momento se desconoce si el productor de ‘La Rosa de Guadalupe’ estaría dispuesta a darle un casting a Mona, pero sus fans se muestran entusiasmados al ver a la influencer en este popular programa.