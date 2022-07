Los influencers Mona y Geros fueron víctimas de la delincuencia, aunque no se descarta cualquier otra teoría pues el caso se ha enrarecido, luego de haber recibido amenazas.

“Nos quedamos en ceros” señalaron en una transmisión de Facebook luego del robo ocurrido el sábado 16 de julio en sus casa en León, Guanajuato.

Es probable que la gente que entró a robar los conociera, no solo por contar parte de su vida en las redes sociales, sino porque se sabe que sus vecinos no los querían, sabían que ese día no estarían, ya habían recibido amenazas y resulta que los vigilantes de la privada donde viven no quieren apoyar en el caso.

Lo enrarecido del caso se ve no solo en el robo del dinero en efectivo como ganancias de sus tiendas sino porque les robaron cosas personales como ropa y tenis de hombre.

Robo a casa de Mona y Geros, ladrones destruyeron cosas que podrían haberse llevado

Además destruyeron a propósito cosas que no se llevaron y que bien podrían ser del interés de cualquier ladrón que se dedique a ello, ejemplo de eso son algunas pantallas y muebles.

Es como si hubieran ido a destruirle la casa y de paso robarse cosas que podrían llevarse fácilmente como dinero, tarjetas y joyas.

Otra de las preocupaciones es que golpearon a sus mascotas y dejaron en enlodada la casa, pues al parecer ingresaron por el patio trasero.

No obstante, al irse, dejaron abierta la puerta principal y cuando volvió la pareja a las 1:00 de la mañana del 17 de julio se comenzaron a preocupar.

Mona y Geros fueron a una reunión familiar mientras robaron su casa

La pareja había ido a la fiesta de la hermana de Mona, por lo que la chica lamentó haber acudido a esa reunión y haber dejado su casa sola.

Por su parte, Geros dijo que es lo peor que les ha pasado en sus vidas y que no le desea eso a nadie, ni a su peor enemigo.

Los hechos ocurrieron en León, Guanajuato, donde residen a pesar de que saben que sus vecinos han manifestado que no los quieren por su apariencia física.

Mona y Geros enfrentan falta de apoyo y aversión de sus vecinos

Los influencers contaron que hay amenazas en sus contra e incluso habían contratado al hermano de Geros, quien es experto en artes marciales, a fin de sentirse más protegidos.

Un elemento más que ha enrarecido el caso es que todos afirman que nadie vio nada, cuando siempre están al pendientes de lo que ellos hacen.

Además, afirmaron que los vigilantes no quiere proporcionarles los videos de seguridad a fin de ayudar a esclarecer el caso.