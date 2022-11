Mitzy, el diseñador y examigo de Verónica Castro, revivió su relación con la actriz y le mandó un emotivo mensaje que lo dejó con un nudo en la garganta.

Es inevitable para Mitzy de 67 años de edad, no mencionar a Verónica Castro, pues fue ella quien lo impulsó para llegar a vestir a las grandes estrellas en Televisa.

Por ello, el diseñador la recordó y no solo le volvió a pedir perdón, sino que dijo creer que Verónica Castro no está siendo bien cuidada por haberse dejado las canas.

Mitzy recuerda a su examiga Verónica Castro con nostalgia

Mitzy, el diseñador de moda de las estrellas, no pudo evitar recordar su amistad con Verónica Castro, lo que lo llevó a mostrarse lloroso ante sus memorias juntos.

Mitzy (@mitzyofficial_ / Instagram)

Durante un evento en el que Mitzy fue protagonista, se le cuestionó la polémica en la que Verónica Castro de 70 años de edad, se ha visto envuelta últimamente por declaraciones de Jorge Carbajal.

Ante ello, recordó que fue su gran amiga quien lo impulsó para que este llegara a Televisa y lograra los grandes éxitos que tiene ahora.

Y no quiso desaprovechar la oportunidad para mandarle un mensaje a Verónica Castro, quien está enojado con Mitzy desde hace varios años.

El llanto se contuvo en el rostro del diseñador cuando le volvió a pedir perdón a Verónica Castro y le pidió viviera de sus buenos momentos juntos, no de los malos ratos.

“La he amado, aunque no me hable, no me quiera, el amor es más grande y la gratitud…”. Mitzy, diseñador.

Asimismo, Mitzy pidió perdón a Verónica Castro, aunque asegura que el robo de los vestidos de los que ella lo acusa, nunca sucedió, dijo a Berenice Ortiz.

“Vero, te ruego me perdones, es más grande el amor y la gratitud…”. Mitzy, diseñador.

Mitzy cree que Verónica Castro se ve decadente porque no lo tiene a él ni a Alfredo Palacios

Mitzy se aguantó su llanto al pedirle perdón a Verónica Castro, pero esto no pasó cuando dio su opinión sobre el nuevo look con canas que la actriz adoptó.

Verónica Castro (Agencia México )

El diseñador no solo dijo que el look de Verónica Castro era muestra de que estaba sola, sino que no tenía ni a él ni a Alfredo Palacios a su lado para guiarla.

“No la están cuidado, debe tener alguien que le diga -ponte guapísima- como era Vero, Alfredo Palacio y Mitzy siempre estuvimos a lado, era incapaz que Vero tuviera una cana”. Mitzy, diseñador.

Así como Verónica Castro sigue sin reconciliarse con Mitzy, lo mismo pasó con Alfredo Palacios, quien a su lecho de muerte, no pudo arreglar sus conflictos con el maquillista.

Finalmente, Mitzy aseguró que sobre las acusaciones que recientemente se llevó Verónica Castro por conversaciones inapropiadas con menores de edad, no está seguro de que sean reales.