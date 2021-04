Miguel Bosé explica que su mamá no murió de Covid-19, “la mató la sedación”

Miguel Bosé señala que la muerte de su madre no fue por coronavirus ni Covid-19, sino la sedación decretada para los ancianos.

Miguel Bosé declara que su mamá, Lucía Bosé, no murió de coronavirus, ni Covid-19, explica que “se murió de la sedación, como ha sucedido con el resto de los ancianos”.

El cantante Miguel Bosé ha estado en la boca de todo el mundo tras sus contundentes declaraciones, por medio de sus redes sociales, sobre la inexistencia del Covid-19 . Posteriormente decidió ausentarse de estas, porque “coartaban su libertad de expresión”, declaración que dio después de que Facebook, Twitter e Instagram emprendieran acciones contra su perfil, debido a la difusión de “fake news” .

Miguel Bosé Tomada de Video

Declaraciones como que el coronavirus es “la gran mentira del gobierno”, la vacuna contra el Covid-19 tiene “microchips” e incluso apoyar movimientos e incitar a la marcha anticubrebocas , son algunas de las acciones que ha llevado a Miguel Bosé a estar en la boca del lobo.

Tras su regreso al mundo de los reflectores, Miguel Bosé declaró en entrevista con Jordi Évole, para La Sexta, que su mamá no tenía coronavirus ni murió de Covid-19.

Eso tiene que parar ya, mi madre se murió, esa es otra historia que ahora no quiero hablar. Porque sería interminable y sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre en ese momento. Mi madre se la sedó hasta la muerte como se solía hacer con el resto de los ancianos, daba igual quien fuera. Miguel Bosé, en entrevista con Jordi Évole.

La muerte de Lucía Bosé

Fue por medio de sus redes sociales que el cantante Miguel Bosé diera a conocer el fallecimiento de su mamá , Lucía Bosé a la edad de 89 años, y aunque él no especificó el motivo de su muerte, se comenzó a rumorar que fue tras contagiarse de Covid-19 .

Lucía Bosé murió a los 89 años de edad Ettore Ferrari / EFE

Diversos medios españoles aseguran que el motivo de la muerte de Lucía Bosé fue debido a complicaciones respiratorias a causa del coronavirus.

Cronica Global, señala que Lucía fue internada con síntomas como fiebre y tos, tras tres días de estar internada en la Unidad de Curas Intensivas (UC) y debido a la falta de respiradores por el nivel de contagio que se había disparado, los médicos decidieron sedarla debido al estado de salud en el que se encontraba.

“Mi madre se la sedó hasta la muerte” Miguel Bosé

El español declaró que su mamá murió por motivos de sedación, no por Covid-19 o coronavirus, asimismo señaló que él se despidió de ella por llamada telefónica , pues las autoridades no permitieron su salida del hospital.

Explicó que su madre fue internada cuando “salieron los protocolos absurdos de la OMS”, detalló que las prioridades entre las personas no eran los ancianos .

No te la dejaban sacar, no podías ir a visitarla. Si la persona que estaba adentro estaba metida en una bolsa, salía y ya no podía volver a entrar, cosa lamentable y no me pude despedir… me despedí por teléfono y nunca pensé que la iba a perder, la verdad. Miguel Bosé, en entrevista con Jordi Évole.

Miguel Bosé señaló que su familia tiene otras creencias y explicó que creen en la liberación después de la muerte .

Creemos en la liberación, sabemos que está mejor que todos nosotros, en un lugar fantástico quitándose toda esta mierda que nos está lloviendo encima con toda esta sarta de cretinos, asesinos, criminales. Miguel Bosé, en entrevista con Jordi Évole.

Finalmente, Miguel Bosé declaró que si su mamá estuviera viva, estaría muy involucrada y enojada con la situación .