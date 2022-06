Al recordar sus tiempos en La Academia, Alan Tacher confesó que los sobres de los expulsados siempre estuvieron en blanco.

En su edición del sábado 19 de junio, La entrevista con Yordi Rosado recibió al conductor Alan Tacher, quien se hizo famoso por conducir el reality show de canto ‘La Academia’, en TV Azteca.

Durante la entrevista de casi 2 horas, Alan Tacher reveló algunos de los secretos que volvieron un éxito a La Academia. También, el conductor habló sobre lo difícil que fue trabajar con Adal Ramones en el programa ‘Décadas’, de Televisa.

Alan Tacher reveló que el gran éxito que obtuvo La Academia no fue mile sobre hojuelas para él, ya que terminó requiriendo una operación por nódulos en la garganta.

Alan Tacher contó que el entonces productor de La Academia, Giorgio Aresu, era un hombre perfeccionista, por lo que la carga de trabajo era demasiada para él, razón por la cual aseguró:

Si bien, Alan Tacher dijo que comprendía la exigencia de su productor, señaló que esa situación lo puso muchas veces en grandes aprietos.

Para ejemplificar sus comentarios, Alan Tacher reveló que los sobres de los expulsados de La Academia siempre estuvieron en blanco, pues Giorgio Aresu quería que la reacción de todos fuera lo más natural posible:

“Nunca me decía el nómbre y él me lo decía por el chícharo, el sobre, y lo tengo que decir aquí, abiertamente, para darle yo más emoción al pedo [la expulsión de un alumno], el guey no venía escrito en el sobre, estaba en blanco... o sea, sí era el ganador, pero a Giorgio le gustaba tanto hacerlo tan real que el guey no me decía, el nombre, haz de cuenta que va a salir Yahir, yo no sabía quién iba a salir, guey, entonces claro, yo también le meto emoción porque no sé quién va a salir, yo estaba igual que la gente, entonces le das esa fuerza, pero siempre mi terror era que se le olvidara al cabrón”

Alan Tacher, exconductor de La Academia