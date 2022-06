Los jueces se ponen más exigentes. Acá te contamos quién salió de La Academia 2022 ayer 19 de junio. Expulsión que causó molestia; Emilio debió salir, consideran los fans.

Alejandra se convirtió en la segunda expulsada de La Academia. Su interpretación “No llega el olvido”, no convenció al jurado y tampoco a la audiencia.

De acuerdo con el reality de canto, Alejandra, de 28 años de edad, apenas si alcanzó el 1.5% de votos del público, cantidad que no basta para continuar en La Academia 2022.

“Alejandra es la segunda expulsada de #LaAcademia y nos da sus últimas palabras antes de irse. ¡No abandones tus sueños!”, se lee en las redes sociales del programa de TV Azteca.

Alejandra queda fuera de La Academia (@laacademiatv / Instagram)

Alejandra se despide de La Academia 2022

A la par se comparte un video protagonizado por la originaria de Sonora. Alejandra se dice contenta porque volverá a ver a su familia y a sus perros, así como agradece a quienes votaron por ella.

“Pero esto apenas empieza… Esto fue un sueño y todo lo que empieza tiene que acabar”, cita la joven en el material publicado por La Academia 2022.

Salida de Alejandra divide opiniones entre el público de La Academia 2022

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar, algunas personas aplaudieron la decisión: “La verdad no cantante bien”, “Merecido”, “Estuvo bien la eliminada, no hizo nada ayer, solo se la pasaba con el chico ese, no se concentraba”,

“Fue justo pero creo que hay tres voces ahí que sobran”, “Muy bien, no logró transmitir nada en este tiempo”, “¿Por qué entró?, esa es la pregunta, ¿Neta hicieron casting para esta Academia?”

Así como hubo gente que quería que Emilio saliera expulsado e incluso Rubí, la quinceañera más famosa de México:

“Ay no, hubiera sido Rubí la eliminada”, “¿Cómo es que Emilio sigue?”, “Ya no voten por Emilio”, “Sobran Santi, Isabela y Emilio”, “Debió ser Emilio”, “Tenía que ser Emilio”, se lee entre comentarios.

Quieren e Emilio fuera de La Academia 2022 (@laacademiatv / Instagram)

¿Quiénes siguen formando parte de La Academia 2022?

Este fin de semana salieron expulsadas, Alejandra y Esmeralda por lo que aún restan 13 concursantes, ellos son: