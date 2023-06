Michelle Salas le ha batallado para que la reconozcan por su nombre y sin importar sus apellidos ¿lo ha logrado?

El los últimos meses, el nombre de Michelle Salas se convertido tendencia por su compromiso con el empresario Danilo Díaz.

Desde que nació, Michelle Salas ha estado en el ojo público, pues pertenece a una de las familias más famosas del medio, la “dinastía Pinal”.

Michelle Salas -de 33 años de edad- no solo es nieta de Silvia Pinal, una de las divas del cine mexicano más importantes, también es hija de Luis Miguel.

Es por eso que la también socialité ha tenido que luchar para que se reconozca su carrera por sus méritos y no por su apellido o familia.

La nieta de Silvia Pasquel -Michelle Salas- ha luchado por demostrar su talento en la moda y acciones altruistas, por lo que sus méritos hablan de su carrera.

Michelle Salas se encuentra en México y se sabe que vendió varias prendas de su guardarropa, con el fin de donar el dinero para erradicar la violencia contra la mujer .

Durante un encuentro con medios, la modelo fue cuestionado si le es difícil ser hija de so famosos, Stephanie Salas y Luis Miguel.

“Yo siempre he dicho que no estoy peleada con mi familia, con mi apellido. Es como un arma de doble filo, para muchas cosas me ha ayudado y en otras he tenido que demostrar aún más. Viniendo de una familia tan importante, pues no diría que es complicado, pero lleva tiempo adaptarse y crear un nombre”

Michelle Salas