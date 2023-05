¿Michelle Salas invitará a Luis Miguel a su boda? Stephanie Salas ya respondió por ella y esto es lo que dijo.

Con la noticia del compromiso de Michelle Salas, empezaron las especulaciones sobre si el cantante Luis Miguel estaría en su boda.

Fue el 7 de mayo de 2023 cuando la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, de 33 años de edad, compartió que estaba comprometida con el empresario Danilo Díaz.

La hija mayor de Luis Miguel, Michelle Salas, confirmó que sí que está por casarse, pues mostró que su novio venezolano ya le dio el anillo de compromiso.

Con unas lindas fotografías en blanco y negro, fue como se reveló esta noticia que plasmaron con un beso.

Stephanie Salas reaccionó a la noticia del matrimonio Michelle Salas, describiéndose muy feliz por su relación con Danilo Díaz.

La actriz mexicana, Stephanie Salas, le dedicó un mensaje en el que dejó ver que ella misma la llevaría al altar y no su padre , el cantante Luis Miguel.

“Estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado”, le escribió a Michelle Salas.

“Hija mía, nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado, así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa Mush. Enhorabuena, mi amor. ¡Viva el amor! Felicidades”

Stephanie Salas