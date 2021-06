Michelle Salas agradece el apoyo después de hablar sobre ‘Luis Miguel, la serie’

Después de que Michelle Salas rompiera el silencio por su personaje en ‘Luis Miguel, la serie’, agradeció el apoyo que le brindaron.

A los ojos de Michelle Salas, su persona se vio sexualizada en el último capítulo y con el que cerró la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’.

La modelo e influencer, Michelle Salas, rompió el silencio, pues por primera vez expresó su verdadero sentir hacia ‘Luis Miguel, la serie’.

Fue través de Instagram, que Salas dijo sentirse sexualizada por la manera en que mostraron su relación con el exmanager de Luis Miguel.

Asimismo, apuntó que ella no autorizó el uso de su nombre ni de su imagen en ‘Luis Miguel, la serie’.

Después de la polémica que se causó Michelle Salas, al parecer, agradeció por el apoyo mostrado tras expresar su opinión.

Stephanie Salas publicó un post en el que apoyaba la opinión de Michelle Salas, respecto a su personaje en ‘Luis Miguel, la serie’.

Y posteriormente fue entrevistada por ‘Ventaneando’ para aclarar la situación que su familia vive con la polémica de la serie de ‘El Sol de México’.

“Las mujeres ya no tenemos que permitir tantas cosas… somos mujeres y merecemos respeto, estamos en un momento en que no podemos callar las cosas que no nos parecen”.

Stephanie Salas, cantante.