A pesar de que han pasado 2 semanas de la boda, Michelle Salas -de 34 años de edad- revela que no le ha dedicado tiempo a su esposo Danilo Díaz -de 47 años de edad-.

Michelle Salas reaparece en redes para hablar por primera vez sobre su enlace matrimonial y explica que ha estado ausente porque se encuentra en su luna de miel.

A pesar de todo, sigue agradeciendo todos los mensajes de felicitación que le han llegado y deja ver que han sido días llenos de emoción.

A poco más de una semana de la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz, el evento social sigue dando de qué hablar y la información que sucedió en la gran celebración sigue circulando.

Después de llevarse a cabo su boda de ensueño en Italia, Michelle Salas ha compartido fotografías del viaje que está teniendo por su luna de miel, pero no todo es color de rosa.

A casi dos semanas de la boda, Michelle Salas compartió un importante mensaje con sus seguidores, demostrando que aún faltan más detalles de su boda.

“Si me conoces sabes que soy un tanto perfeccionista cuando se trata de compartir momentos como estos. Y la verdad es que como he decidido curar y escoger todo el contenido yo misma, me está costando un poco de tiempo y trabajo. Uno porque estoy en mi luna de miel, en la cual tengo que estar presente y dos porque no tengo señal”.

Michelle Salas