¿La vida de Michelle Rubalcava está en riesgo? Exhibe que fue amenazado por una productora con la que trabajó y estaría vinculada con Gustavo Adolfo Infante.

A través de su canal de Youtube, Michelle Rubalcava -de 38 años de edad- alarmó a sus seguidores al revelar que había sido amenazado por una productora.

En su video Michelle Rubalcava mostró el mensaje que le envió la productora en la que le reclamó por los supuestos comentarios que había hecho en contra de una persona que trabaja con ella.

Además de exigirle una disculpa pública, la productora que trabaja con Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- le hizo una clara advertencia a Michelle Rubalcava.

Aunque en un principio no pensaba mostrar el mensaje, posteriormente decidió que si e incluso responsabilizó a la productora por si algo le llegaba a pasar.

Michelle Rubalcava, conductor. (@michrubalcava)

Esta es la amenaza que habría recibido Michelle Rubalcava por una productora vinculada con Gustavo Adolfo Infante

Durante su intervención, Michelle Rubalcava se dijo sorprendido de que recibió un mensaje amenazante por parte de una productora con la que trabajó.

Se trata nada más y nada menos que de Laura Flores, productora del programa De Primera Mano, que mostró su molestia por unos comentarios que había realizado Michelle Rubalcava en su canal.

Michelle Rubalcava señaló que la productora cree que solo habla de ellos para colgarse de popularidad.

“Metete con quién quieras, con el trabajo de Gustavo, con el programa De Primera Mano, conmigo o con la manera en la que supuestamente crees que te tratamos en el programa, cuélgate de eso en tu Youtube para tus likes”, se lee en el mensaje.

En su video, Michelle Rubalcava exhibió el mensaje que le escribió Laura Flores en donde le exigía que se disculpará con Addis Tuñón, de 47 años de edad.

“Pero que te metas con los hijos de Addis eso no te lo voy a permitir. Así es que discúlpate personalmente con ella. Y si quieres muestra este mensaje o no, a mi me vale, si eres tan hijo de Dios como dices, discúlpate con ella”, se puede leer en el mensaje.

Tras el mensaje que recibió, Michelle Rubalcava hizo responsable a la productora Laura Flores de lo que le pueda pasar.

Michelle Rubalcava reconoció que había pensado en no mostrarlo porque siente que también la productora lo hizo para darle más audiencia al programa De Primera Mano.

Y es que señaló que la emisión tiene muy bajo rating por lo que ya no hayan que hacer para subir sus niveles de audiencia.

Pero su novio abogado le recomendó que si lo hiciera, para que quedará evidencia de la amenaza que le hicieron, porque si le pasaba algo ya se supiera en quien cae la responsabilidad.

Por este comentario Michelle Rubalcava habría sido amenazado por una productora vinculada con Gustavo Adolfo Infante

En su programa, Michelle Rubalcava recordó que nunca tuvo una buena relación con la productora de la emisión en donde participa Gustavo Adolfo Infante.

Michelle Rubalcava confesó que esta productora siempre lo presionó por su peso, además de que constantemente lo ponía en contra de Gustavo Adolfo Infante.

Pese a todo lo que pasaba, Michelle Rubalcava destacó que trataba de entenderla porque tenía muchos problemas, incluso insinuó que llegaba cruda al programa De Primera Mano.

Michelle Rubalcava destacó que el reclamo que le hace la productora no tiene fundamento pues no se metió con los hijos de Addis Tuñón.

En ese sentido, Michelle Rubalcava reconoció que si ha criticado a Addis Tuñón pues considera que si se ha aprovechado de cualquier cosa para hacerse publicidad, como el proceso adopción que hizo con su pareja.

Pero Michelle Rubalcava se defendió al asegurar que nunca hizo referencia sobre los hijos de Addis Tuñón.

Michelle Rubalcava puntualizó que han sido los conductores De Primera Mano si se han metido con la familia de otros.

Por lo que pidió a la productora aguantarse, aunque reiteró que jamás mencionó a los hijos de Addis Tuñón.