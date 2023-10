Michelle Rubalcava -de 38 años de edad- ya no trabaja en Venga la Alegría y algunos dicen que lo corrieron por “tirarle a la casa”.

El estatus de Michelle Rubalcava en TV Azteca comenzó a ser motivo de especulaciones el miércoles 4 de octubre, tras la ausencia del periodista en Venga la Alegría.

Los rumores se disiparon por un momento, luego que Michelle Rubalcava anunciara su regreso al matutino de TV Azteca, la mañana del jueves 5 de octubre.

Sin embargo, nuevamente tomaron fuerza cuando horas después el propio Michelle Rubalcava anunció que tras mes y medio en Venga la Alegría, su relación laboral se había terminado.

La noticia dada por Michelle Rubalcava en una historia de Instagram, revivió las especulaciones sobre su despido de Venga la Alegría.

En su canal de YouTube, Michelle Rubalcava afirmó que ambas versiones son mentira.

Aunque muchos de sus seguidores esperaban que Michelle Rubalcava se lanzara duro contra Venga la Alegría, pasó todo lo contrario.

Michelle Rubalcava agradeció a la televisora del Ajusco por haberle dado trabajo durante el último mes y medio.

Asimismo, le envió un beso a sus excompañeros y productores de Venga la Alegría por haberlo tratado tan bien durante su corta estancia en el programa.

“Quiero dejar muy en claro que no hubo pelea con nadie, no hubo agarrón con nadie, no es eso, la verdad es que me la pasé muy a gusto [en Venga la Alegría]”.

Michelle Rubalcava