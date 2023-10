Michelle Rodríguez -de 39 años de edad- se sincera y confiesa el verdadero motivo que la llevó a bajar de peso.

Michelle Rodríguez ha causado la sensación al presumir su actual figura con un bikini negro durante unas vacaciones en Cancún.

A días de incluso haberse convertido en tendencia, la actriz se sinceró sobre lo que ha hecho para lograr bajar peso.

Michelle Rodríguez se habría quedado sin programa por exigir mejor sueldo, pero no fue la única

Michelle Rodríguez es traicionada en Me caigo de risa; invitan a Adrián Marcelo

Michelle Rodríguez es una de las actrices que han representado por varios años la ideología de “body positive”, la cual trata de amarte a ti mismo sin importar tu físico.

Michelle Rodríguez ha recibido varios halagos por la decisión que tomó de bajar de peso desde el mes de julio y ya hasta posa en bikini.

Tras haberse convertido en toda una sensación al presumir su actual figura, Michelle Rodríguez reveló el motivo que la llevó a tomar la decisión de bajar de peso.

“En realidad, no es una decisión que se tome a la de 1, 2, 3, por lo menos en mi persona es algo que he cuidado durante muchos años. Se toman alternativas distintas, caminos distintos, y como siempre digo: estoy construyéndome todos los días para ser una versión renovada, que no tenga que ver con mejor o peor, con bien o mal, sino con pasarla mejor conmigo misma”.

Michelle Rodríguez