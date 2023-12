Un sospechoso video de Michelle Renaud de 35 años de edad, vestida de blanco desatan rumores de boda con su novio Matías Novoa.

Michelle Renaud ha sorprendido a sus seguidores después de compartir un video probándose vestidos de novia y portando un misterioso anillo de compromiso.

Especulando que Michelle Renaud y Matías Novoa de 43 años de edad, han decidido dar el siguiente paso en su relación llegando al altar próximamente.

Recordemos que en el 2022, Michelle Renaud sorprendió al revelar que tras su separación de Danilo Carrera, se estaba dando una nueva oportunidad en el amor con Matías Novoa.

Michelle Renaud y Matías Novoa se encuentran de lo más enamorados a un año de confirmar su romance, pues se sabe que su deseo es agrandar la familia.

Michelle Renaud encendió las alarmas sobre un posible compromiso con su novio Matías Novoa, con quien comenzó una relación en el 2022.

Michelle Renaud compartió en su cuenta en Instagram un sospechoso video en el que se puede ver como llega a una tienda de vestidos de novia ilusionada por encontrar el suyo.

“This will be an everlasting love (Este será un amor eterno)”

Michelle Renaud