Andrea Legarreta confiesa que se retiró sus implantes de senos. De manera sorpresiva la conductora del programa Hoy reveló los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

Al igual que Michelle Renaud, Andrea Legarreta destacó que decidió retirarse los implantes de senos y de esta manera lucir una figura más natural.

Durante el programa Hoy Andrea Legarreta confesó de manera exclusiva que ella decidió retirarse los implantes por una importante razón ¿le estaban causando problemas a su salud?

Andrea Legarreta (Tomada de Video)

Andrea Legarreta revela que se retiró sus implantes de seno

Andrea Legarreta se ha convertido en una de las conductoras mas queridas de la televisión mexicana. La presentadora no solo ha sobresalido por su carisma, sino también por su belleza.

Sin embargo sorprendió a sus seguidores al revelar que se había retirado los implantes de senos por un motivo muy importante.

A diferencia de Michelle Renaud, Andrea Legarreta confesó que sus implantes de senos no le estaban causando ninguna clase de problema, pero aun así decidió retirarlo.

El comentario de Andrea Legarreta surgió mientras que Shanik Berman presentaba una nota sobre Michelle Renaud y su decisión de retirarse sus implantes de seno.

Ante la sorpresa de Galilea Montijo, Paul Stanley, Raúl Araiza y Arath de la Torre, Andrea Legarreta reveló que ella también tomó esa decisión.

“Yo no les había dicho, pero también me los quité, si me quité los implantes no lo había comentado. En exclusiva para Hoy, si me los quité” Andrea Legarreta

¿Por qué Andrea Legarreta se quitó sus implantes de seno?

Al regresar de la nota sobre Michelle Renaud, Andrea Legarreta destacó que no a todas las personas les va bien con los implantes, porque cada cuerpo actúa de manera diferente.

“No deja ser un cuerpo extraño, entonces lo puedes rechazar de mil formes, o nada” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta destacó que su decisión tuvo que ver con su edad y no porque presentará algún problema en su salud.

“Yo de plano dije ya a esta edad, después al rato voy a andar con los plásticos ahí. Entonces yo la verdad decidí no porque me sintiera mal, sino porque quise ya no tener el implante” Andrea Legarreta

En ese sentido Andrea Legarreta destacó que cada persona debe de tomar su decisión pues es algo muy personal, aunque destacó que cualquier procedimiento debe de realizarse con especialistas.

Por último Andrea Legarreta señaló que ella no le recomendaría a las personas qué hacer o no, pues depende de su cuerpo será la reacción ya que hay muchas personas que no les pasa nada, mientras que a otras sí.