Mía Rubín Legarreta de 19 años de edad casi tumba su joven carrera de cantante por padecer Síndrome del Impostor.

Mía Rubín Legarreta compartió en sus redes sociales un video hablando de su experiencia en su primer festival de música.

Agradeció por la invitación al evento y a la vez abrió su corazón a sus fans para reconocer lo difícil que fue presentarse ante miles de personas.

La carrera de Mía Rubín Legarreta poco a poco comienza a consolidarse.

Su talento y belleza la han llevado a convertirse en una de las voces juveniles más destacadas.

Con una voz angelical, Mía Rubín Legarreta ha conseguido que su música llegue a más público, por lo que estuvo presente en el festival Hera HSBC.

Mía Rubín Lagarreta compartió un video en su cuenta de TikTok para hablar de lo emocionante que fue su primer festival de música.

No obstante, también se sinceró con sus fans al revelar que tuvo momentos de vulnerabilidad y de ansiedad por padecer el Síndrome del Impostor.

Mía Rubín Legarreta comenzó agradeciendo al festival por considerarla parte del line-up y aclaro que las experiencias “no gratas” que vivió no fueron culpa del evento.

Es que la cantante expresó que es una persona sumamente perfeccionista, por lo que es dura consigo misma.

“Esta nerviosa y abrumada” Mía Rubín Legarreta revelo que estaba consternada por lo que estaba a su alrededor porque era su primer festival y todo el peso caía en ella.

A pesar que Mía Rubín Legarreta se enorgullece porque su música fue bien recibida por el público se sintió no merecedora por esta gran oportunidad en su carrera.

Mía Rubín Legarreta no puedo asimilar sus logros ya que no se sintió a la altura de grandes artistas en escena, y revelo que entro en un cuadro de ansiedad.

Mía Rubín Legarreta revelo que tuvo una mala experiencia en su primer festival de música, debido a que le entraron pensamientos negativos hacia sí misma.

Reconoce que el día más importante de su carrera dejo que la cabeza le jugara al pensar que no era suficiente.

Al ver a su familia y al público corear sus canciones le dieron la fuerza que necesitaba para brillar en el escenario.

La experiencia de Mía Rubín Legarreta hicieron que varios internautas le mostraran su apoyo al reconocer su vulnerabilidad.

Internautas expresan que fue un testimonio valioso y que cada experiencia se aprende.

“Yo me pongo demasiadas expectativas yo solita, fue un momento en que me sentí extremadamente vulnerable porque me llego el sentimiento de no estar a la altura...”

Mía Rubín Legarreta