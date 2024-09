¿Matrimonio y embarazo? Mía Rubín, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, aclara si se casó en secreto con Tarik Othón porque está embarazada.

Las bodas a corta edad son el ‘auge’, y aunque ella ni piensa en matrimonio con Tarik Othón a Mía Rubín -de 19 años de edad- ya la casaron.

Luego de la viralización de noticias que afirmaban que Mía Rubín y Tarik Othón se casaron en secreto, la cantante aclaró que sucede en su relación con el torero.

El chismerio no deja de perseguir a Mía Rubín y su romance con Tarik Othón -de 19 años de edad-, pues ahora una viralización apunta que son un matrimonio y pronto nacerá su bebé.

Pero ¿qué tan real es esto?

En un encuentro con la prensa que fue mostrado por Sale el Sol, Mía Rubín negó rotundamente haberse casado en secreto con Tarik Othón, incluso señaló estar bien enterada del chisme, “ya vi en TikTok”.

Por otra parte, también negó estar embarazada de su novio.

“No hay boda, ya vi en TikTok que dijeron que me casé, no me casé”.

Mía Rubín, cantante.