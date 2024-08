Erik Rubín ya se enteró que su hija Mía Rubín se quiere casar y le envió un contundente mensaje, además de que reveló cómo se lleva con Tarik Othon, el novio de su primogénita.

Mía Rubín -de 19 años de edad- ya cumplió un año de noviazgo con Tarik Othon -de 20 años de edad- y su relación es tan estable, que no descartan llegar al matrimonio.

La decisión de Mía Rubín no asusta a Erik Rubín -de 53 años de edad- pues confía en su hija, pero eso no evitó que le mandara una mensaje a la joven pareja.

Mía Rubín y Tarik Othón (@miarubinlega / Instagram )

¿Erik Rubín es un padre celoso? Esto dijo el cantante

Hace unas semanas, Erik Rubín expresó su opinión sobre qué pensaba de que sus hijas se casaran jóvenes.

Erik Rubín bromeó asegurando que “las mataría”, pero después expresó que sabe que sus hijas son inteligentes y no se comprometerían a tan corta edad.

El cantante fue cuestionado recientemente sobre qué pensaba del rumor que aseguraba que era un padre celoso y recordó que fue él quien presentó a Mía Rubín y Tarik Othon.

“Imagínate, yo le presenté el novio. Es como un hijo”, dijo Erik Rubín sobre Tarik Othon, a quien ve como parte de su familia.

Erik Rubín y su hija, Mía Rubín (Instagram/@miarubinlega)

Mía Rubín reveló que Tarik Othon es un novio espléndido

El noviazgo de Mía Rubín y Tarik Othon salió de un cuento de hadas, pues el novio de la cantante le regaló un caballo en su primer aniversario.

Recientemente, Mía Rubín habló de su noviazgo en el podcast de Pedro Prieto y Titi Jacques.

Fue ahí donde reveló que Tarik Othon no le deja pagar nada desde que comenzaron su relación : “Él no me ha dejado pagar nada en toda nuestra relación”.

Mía Rubín describió su noviazgo como tradicionalista, pues ella sólo dice que desea y Tarik Othon se lo compra.

La cantante expresó que así le agrada su relación y no le importan las críticas.

El noviazgo de Mía Rubín y Tarik Othon va mejor que nunca, y hasta Erik Rubín considera como un hijo al novio de la cantante.