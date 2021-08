Con la barriga a punto de reventar y muy emocionada por el ‘gran día’, Yuya contó a sus seguidores su experiencia con el embarazo.

Y es que, luego de anunciar que sería mamá, muchas preguntas han surgido sobre los síntomas y el nacimiento .

A través de su canal de YouTube, Yuya reveló detalles sobre su embarazo y cómo es que se prepara estos últimos días para la llegada de ‘Mar’.

Yuya confesó que, tal como sucede con eventos importantes de su vida, descubrir que estaba embarazada le causó muchos nervios y felicidad.

Aun más porque decidió ocultarlo a su familia durante los primeros 3 meses de embarazo. Los únicos que supieron la noticia fueron su pareja, Siddhartha, y su psicóloga.

“No le platicaba a nadie como me sentía. Me esperé los 3 meses (…) Para mí, esperarme y saber que todo estaba perfecto, fue el tiempo ideal para compartírselo a mi mamá y papá.”

No obstante, Yuya confesó que ocultar su embarazo resultó muy difícil debido a los síntomas.

Y es que, según dijo, se sentía “muy extraña” por el cansancio, náuseas y falta de apetito.

Más adelante, Yuya contó a sus casi 25 millones de seguidores cómo fue que se enteró que estaba embarazada.

Comentó que las primeras sospechas llegaron luego de grabar un video para su canal, mientras bebía una copa de vino.

“Comencé a sospecharlo porque me serví una copa de vino y dije ‘que bien sabe, pero cómo que no me cae’. Grabé tarde y me empecé a sentir sospechosa, y al otro día que estaba comiendo me di cuenta de que tenía una sensación de todo el tiempo de asco.”

Yuya