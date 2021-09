M’Balia Marichal niega haberse comprometido con Alex

Luego de los rumores que anduvieron circulando sobre que M’Balia Marichal se había comprometido con Alex, la cantante lo negó rotundamente.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México , la hermana de Kalimba, la también cantante M’Balia Marichal, fue abordada por un grupo de reporteros para preguntar por su supuesto compromiso.

Entre las preguntas que le hicieron a M’Balia Marichal, estuvo sobre si era verdad que se había comprometido con su novio, Alex Tinajero.

Hace algunos meses se dio a conocer que M’Balia Marichal estaba saliendo con un nuevo hombre de nombre Alex.

Sin embargo, esto coincidió con el distanciamiento con sus ex compañeros de OV7 , por lo que los rumores apuntaban a que el nuevo novio de M’Balia Marichal no era del agrado de algunos integrantes.

Los medios de inmediato comenzaron a señalar a Lidia Ávila, quien no estaría de acuerdo con la relación entre M’Balia Marichal y Alex luego de que se diera a conocer que Alex era un hombre transexual .

Sin embargo, Lidia Ávila ha dicho que esos rumores no son verdad pues ella no es una persona prejuiciosa.

Pese a la polémica que ha rondado a M’Balia Marichal, ella se dice feliz al lado de su novio Alex de 42 años aunque aún no está comprometida.

Incluso M’Balia Marichal ha dicho que no le importan las habladurías , pues ella se encuentra en un romance ideal con su novio Alex.

“Afortunadamente se que cuento dentro de una minoría y lo agradezco muchísimo, para mí no ha llegado hasta ahora ese momento en el que negativamente me impacte en lo emocional, me gustan los retos, ha sido un nuevo reto y tengo la fortuna”

M’Balia Marichal