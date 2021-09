M’Balia y su novia podrían contraer matrimonio próximamente

La cantante de OV7, M’Balia, asegura estar conociendo junto a Alex, su novia, el amor verdadero por lo que la pareja ya está pensando en boda.

En declaraciones para la revista TV Notas, M’Balia dijo estar muy enamorada de Alex, de 40 años de edad, quien, junto a sus hijos, la hace sentir plena y feliz.

M'Balia y su novia Alex (@mulatamarichal / Instagram)

Además M’Balia Marichal asegura haber logrado el equilibrio en su vida ya que sus proyectos se pueden compartir en familia, como dice: “todos pueden subirse al barco”.

Sobre todo ahora que disfruta la vida, el amor y su nueva faceta como DJ, proyecto que no hace mucho puso en marcha aprovechando que aún no regresa a los escenarios ya que OV7 aún no reanuda su gira por sus 30 años.

M’Balia ignora críticas hacia su relación

M’Balia está tan concentrada en las tornamesas y en su relación de pareja que presta atención a las críticas que giran alrededor de su romance con Alex.

No obstante, cuando se detiene a pensar en sus detractores concluye que es gente que no tiene un corazón limpio y que por eso siempre busca cualquier cosa para criticar y destruir.

M’Balia destaca cualidades de su novia Alex

Restando prioridad a los comentarios negativos, M’Balia destaca las cualidades de su novia así como revela qué la tiene tan enamorada.

Y es que la cantante de OV7 está enamorada de la paz que le proyecta Alex, así como del equipo que hacen juntas pues además de pareja son ”amigos y compañeros de vida en todos los sentidos”.

Además de que agradece que su pareja “teja a lo grande” como ella y que caminen en la misma dirección y al mismo ritmo. “Es aventurero, estable y emprendedor”, agrega.