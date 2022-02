M’Balia, de OV7, revela que podría tener boda con Alex Tinajero este año

M’Balia, de OV7, reveló que podría tener boda con Alex Tinajero este año, pues se siente tan feliz con su pareja que piensa que el matrimonio es el paso deseado en su relación.

M´Balia se encuentra promocionando su faceta como DJ, la cual, dijo, surgió de forma inesperada, en medio de la pandemia.

En el marco del Día del Amor y de la Amistad, reporteros le preguntaron a M’Balia Marichal si ya tiene planes de boda con Alex Tinajero, tras varios meses de relación.

M’Balia Marichal dijo estar tan enamorada de Alex Tinajero que sí piensan unir sus vidas, posiblemente este año y celebrarlo en grande:

Tan grande es el amor entre M’Balia Marichal y Alex Tinajero, que la cantante no descartó volver a embarazarse, aunque ya tenga cuatro hijos:

“Ustedes quieren todo… ¡ya tengo cuatro!... no, sí me gustaría un quinto la verdad… no hay quinto malo, exactamente es lo que dijo Alex la última vez, no hay quinto malo”

M’Balia Marichal