Mayeli Alonso pagó multa de casi 10 mil pesos por escándalo en aeropuerto

Mayeli Alonso ofreció una conferencia de prensa para dar su versión del escándalo que protagonizó en el aeropuerto de Los Cabos hace unos días.

Mayeli Alonso explicó por qué reaccionó de forma violenta con la empleada de una aerolínea, a quien golpeó e insultó, momentos antes de abordar un avión.

También, Mayeli Alonso reveló que tras su detención, compareció ante el Ministerio Público, quien le fijó una cuantiosa multa para que pudiera salir en libertad.

La exesposa de Lupillo Rivera, fue blanco de críticas tras difundirse el video que ella misma grabó agrediendo a una agente de tráfico de Volaris.

Ante ello, la empresaria convocó a la prensa para aclarar que el conflicto no inició porque ella llegó tarde, como se presumía.

“Llegamos dos horas antes al aeropuerto, registramos dos maletas. Me molesté porque la muchacha se había dado cuenta que yo sí había pagado la maleta, cuando el vuelo ya estaba cerrado”

Mayeli Alonso afirmó que le pidió a la empleada llamar a un superior para arreglar el asunto, pero la mujer se negó, situación que desató la furia de la empresaria.

“Eso me molestó mucho, que ya no quiso hablarle a algún superior. Fue en el momento en que yo la agredí y ahí sí le hablaron a la policía”

Alonso señaló que la remitieron ante un Ministerio Público, quien le impuso una significativa multa para evitar quedarse detenida por alterar el orden público .

La ex de Lupillo Rivera comentó que mientras arreglaba su situación legal se enteró de que la empleada de la aerolínea acudió a las autoridades para demandarla .

Sin embargo, dijo ignorar si la denuncia procedió. También dijo desconocer si Volaris la vetó para volver a contratar sus servicios, como se rumoró.

“Ellos no me han mandado una notificación de que me vetaron”

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera