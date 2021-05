Ex de Lupillo Rivera agrede a empleada de aerolínea porque la hizo perder su vuelo

Mayeli Alonso terminó detenida luego de agredir física y verbalmente a una empleada de Volaris a quien culpa de haber perdido su vuelo.

Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, desató la polémica luego de publicar en su cuenta de Instagram el video de su incidente en el aeropuerto de México.

Resulta que con ayuda de celular, Mayeli grabó su cólera cuando una empleada de Volaris le avisó que no podía abordar con su maleta ya que era muy grande .

El hecho ocurrió 5 minutos antes de que cerrarán las puertas del avión, lo que enfureció a Mayeli Alonso quien aventó a la empleada exigiendo su acceso.

"Yo vengo de quedarme un hotel de 3,000 dólares la noche, ¿ok? No me voy a quedar aquí porque la señorita no quiso cobrar la maleta. Me quieren cobrar 1,500 dólares por la maleta, o sea, por favor" Mayeli Alonso. Ex esposa de Lupillo Rivera

Cegada por la rabia, Mayeli insulta en varias ocasiones a la agente de tráfico y la acusa de haberla discriminado y hasta pide le hablen al Presidente de México.

Mayeli Alonso pierde su vuelo

Finalmente se le prohibe abordar el avión por lo que pierde su vuelo y más enojada llama "perra" a la agente de tráfico y exige le devuelvan lo que gastó.

"Esta gente de Volaris ya me tiene harta", repite y asegura que la agente de tráfico no le avisó con tiempo de la maleta por lo que estuvo a nada de darle una cachetadas.

"A mí que me paguen mi pinche vuelo, mis viáticos y todo. Te cierran el vuelo como si ellos pudieran manejar tu vida. Estábamos 10 minutos esperando que la señora cobrará la tarjeta, no la quiso pasar" Mayeli Alonso. Ex esposa de Lupillo Rivera

Alonso no estaba sola en el AICM, iba acompañada de Jesús Mendoza, de quien se había separado semanas antes, por lo que se cree retomaron su romance.

Pese a que él no agredió a la empleada, elementos de seguridad reprendieron a ambos, lo que alimentó la cólera de Mayeli, quien amenazó con agredirlos.

"¿Quién me dijo que no puedo grabar? Haber ven y quítame el celular, tócame y verás lo que te pasa pendejo. Yo a ti no te he tocado, ve y traémela a ella" Mayeli Alonso. Ex esposa de Lupillo Rivera

Mayeli Alonso y Jesús Mendoza son detenidos

Policía del aeropuerto de la Ciudad de México, detuvo a Mayeli Alonso debido a qué agredió fisicamente y verbalmente a la agente de tráfico de Volaris.

Al respecto, Mayeli exigió que pidieran el video de su llegada al aeropuerto para evidenciar que la agente de tráfico no hizo su trabajo así como se negaron a procesar el pago.

"No lo quieren enseñar porque no les conviene. ¿Cómo me vas a arrestar? No me puedes tocar. No hay pedo, yo me subo al carro pero quiero la grabación completa" Mayeli Alonso. Ex esposa de Lupilla Rivera