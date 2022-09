Mayela Laguna, quien fuese la esposa de Luis Enrique Guzmán, sigue siendo la más buscada cuando hay pleito entre los Pinal y eso que ella ya ni forma parte de la familia.

Desde ayer 27 de septiembre, en ‘De Primera Mano’ comenzaron a circular audios filtrados de Sylvia Pasquel de 72 años de edad, en donde despotrica contra su hermano.

Sin embargo, en estas circunstancias de filtración de datos, Mayela Laguna es la que está más accesible a la prensa, aunque ella misma pide ya la dejen en paz.

Mayela Laguna de 39 años de edad, quien fuese la pareja de Luis Enrique Guzmán, sigue siendo entrometida con la familia Pinal y eso que ya dejó a la dinastía de lado.

Nuevamente la familia de Silvia Pinal, está entrometida en el escándalo, esto luego de que se filtraran audios de Sylvia Pasquel arremetiendo contra Luis Enrique Guzmán.

Recordemos que aunque ambos son hijos de ‘La diva del cine’, ella es hija de Rafael Banquells y él de Enrique Guzmán, por lo que se les ha creado enemistad como medios hermanos.

Ante estos audios filtrados, Mayela Laguna fue cuestionada al respecto, pues además se trata de declaraciones contra su expareja, pero ella ya quiere dejar a los Pinal en el olvido.

“Por favor, ya no quiero hablar”, fue lo que declaró Mayela Laguna cuando la prensa llegó a su pizzería, a entrevistarla una vez más.

“Luis Enrique y yo estamos en una relación de separados, en buenos términos y punto, no tengo nada más que decir… no he visto a Silvia Pinal, no supe que estaba enferma, no he visto los audios, ni sé, no puedo hablar, no quiero hablar”.

Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán.