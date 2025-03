En distintas ocasiones, Ana María Alvarado -de 56 años de edad- ha dicho estar segura de que ganará su batalla legal contra Maxine Woodside.

Al respecto, es Maxine Woodside -de 76 años de edad- quien revela cuál es su situación actual.

De acuerdo con Maxine Woodside, la moneda aún está en el aire, por lo que es mentira que Ana María Alvarado le haya ganado en los juzgados.

“Han pasado dos años”, dice Maxine Woodside y da por hecho que aún faltarán más para que se conozca el resultado.

A través de la revista TVNotas, Maxine Woodside niega que Ana María Alvarado haya ganado la demanda que interpuso en su contra por despido injustificado.

“Todavía sigue en los juzgados, eh. No sabemos. Todavía no sabemos el veredicto”

Maxine Woodside señaló que el conflicto se mantendrá por mucho tiempo más.

Contrario a Ana María Alvarado, Maxine Woodside no está segura de ganar el conflicto legal, por lo que dejará el tema en manos de las respectivas autoridades.

Cabe señalar que en enero de 2023, Ana María Alvarado denunció pública y legalmente a Maxine Woodside.

Esto porque Maxime Woodside la despidió injustificadamente así como días antes de correrla la comenzó a ignorar y, además, se negó a liquidarla conforme a la ley.

Por lo que pide que se le pague su liquidación por 32 años de trabajo.

Maxine Woodside lamenta estar viviendo días complicados.

Además de su conflicto legal con Ana María Alvarado, Maxine Woodside dice estar tensa y preocupada por todo lo que dice o no dice en su programa de radio Todo para la mujer.

Y es que considera que ya se perdió la libertad de expresión, pues cada vez que usa una palabra “fuerte”, la usan en su contra para demandarla.

“Ya no se puede decir nada. Ya si dices gorda, si dices fea, es demanda. Que no me gustó tu gorra, me demandas”

Maxine Woodside