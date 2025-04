La periodista, Ana María Alvarado -de 56 años de edad-, fue víctima de estafa luego de que le vendieran “estacionamiento VIP” en concierto de Katy Perry.

De acuerdo a lo que relató Ana María Alvarado al programa Sale el Sol, fue engañada por personas que aparentaban ser personal autorizado del recinto.

De acuerdo a lo que compartió Ana María Alvarado, fue engañada por personas que aparentaron ser personal autorizado (con chalecos y gafetes), de la Arena Ciudad de México.

Esto, con la finalidad de venderle “estacionamiento VIP” por 200 pesos para el concierto de Katy Perry.

El supuesto personal, le indicó que colocara un boleto en el parabrisas de su auto para acceder a este estacionamiento; el cual prometía mayor cercanía a la entrada y seguridad para su vehículo.

Sin embargo, al llegar, la periodista descubrió que no existía tal estacionamiento VIP; pues le informaron que en la Arena Ciudad de México, este servicio es gratuito para los asistentes.

Finalmente, Ana María Alvarado compartió su experiencia para advertir sobre estos y otros tipos fraudes que ocurren en eventos masivos:

“Lo hacen en varios lados, están muy bien estructurados; esto no es responsabilidad de los lugares porque es de las puertas para afuera. No compren, no hay VIP”

Ana María Alvarado