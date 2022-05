Mauricio Ochmann le pide a Andrea Legarreta que no lo presione con boda con Paola Burrola, pues aunque por el momento se encuentra muy feliz no quiere hacer planes a futuro.

Este viernes 6 de mayo, Mauricio Ochmann acudió al programa Hoy para promocionar ‘Las Bravas’, serie que se encuentra centrada en la historia de un equipo de futbol femenil.

Durante su conversación con los conductores del programa Hoy, Mauricio Ochmann confesó que ahora se encuentra más abierto a hablar sobre su vida privada pues considera que es importante compartir experiencias.

Tras su divorcio con Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann se ha encontrado en medio de la controversia sobre su situación sentimental. A mediados del 2021 el actor confirmó su relación con Paola Burrola.

Desde ese momento el famoso se ha mostrado muy feliz, así lo demostró en su conversación con el programa Hoy donde señaló que se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

Aunque mantiene una gran relación con los conductores del programa Hoy, Mauricio Ochmann pasó un incómodo momento cuando Andrea Legarreta le hizo una pregunta personal.

Aprovechando su presencia y lo feliz que se encontraba, Andrea Legarreta le cuestionó sobre si pensaba en llegar nuevamente al altar: “¿Te quieres casar o ahorita no?”.

Mauricio Ochmann de inmediato le pidió a Andrea Legarreta que no le presionara con el tema, pues por el momento se encuentra muy feliz y no hay planes a futuro.

“Qué presión, no sé. Nunca digas nunca, pero estamos viviendo el día, ya veremos”

Pese a que se mostró muy feliz de estar en el programa Hoy, Mauricio Ochmann se mostró un poco renuente a hablar sobre su vida privada.

Y es que cuando fue cuestionado sobre cómo se encontraba en el amor, Mauricio Ochmann realizó una broma sobre el tema para después señalar que se encuentra muy bien.

Entre los proyectos que tiene Mauricio Ochmann se encuentra la posibilidad de contar su historia. Aunque se había mostrado hermético sobre su vida privada, ahora quiere compartir su experiencia.

“Más que monólogo es un testimonio de vida, porque mucha gente que conoce mi historia, que sabe que soy adoptado, que pasé por diferentes adversidades me han pedido que hable”

Mauricio Ochmann reconoció que es importante compartir experiencias y que las personas puedan conocer las historias de las celebridades.

“Con el tiempo, se me ha ido quitando lo hermético y me he ido abriendo, está padre pasarnos eso de cómo lo hemos hecho”

Mauricio Ochmann