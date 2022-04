El actor Mauricio Ochman ha tenido un gran éxito en su carrera y acaba de estrenar una película junto a Zuria Vega, pero hubo un momento de su vida donde se tuvo que recuperar de su adicción a las drogas y narró cómo lo logró.

Durante una entrevista en el podcast ‘Creativo’ de Roberto Martínez, Mauricio Ochmann abrió su corazón y explicó que acudir a un centro de rehabilitación, fue lo mejor que le pudo pasar.

Mauricio Ochmann contó en la entrevista que fue difícil decidir que ya no quería estar sumido en las drogas y tratar de sobrevivir.

Comenta que tocó fondo y pidió ayuda para ingresar a un centro de rehabilitación : “Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida porque me di la oportunidad de crecer, de interiorizar, de ya no evadirme con sustancias ni nada”.

Mauricio Ochmann (Agencia México)

Mauricio Ochmann decidió ingresar a rehabilitación durante una novela

El actor de ‘¿Y cómo es él?’ dice que tomó la decisión de internarse en un centro de rehabilitación mientras se encontraba grabando una novela.

Mauricio Ochmann consumía una fuerte cantidad de sustancias y llegó un momento en que sentía que se moría.

Describe su rehabilitación como una ‘experiencia bonita’, pero al salir de la clínica recibió una carta del abogado de la televisora donde se encontraba grabando la novela, pues interrumpió el proyecto para sanar.

“Me tenía que presentar si no me iban a demandar. Primero vi al abogado y fue una de las experiencias más bonitas que he vivido. El abogado me recibió con lágrimas en los ojos” Mauricio Ochmann

El actor expresa que el abogado lo recibió con lágrimas en los ojos y le pidió perdón por la carta, pues era parte de su trabajo y le mostró su admiración por el cambio que Mauricio decidió hacer en su vida.

Ochman estuvo internado por un mes y recibió terapia

Durante 35 días, Mauricio Ochman estuvo en rehabilitación y recibió terapia física, mental y emocional, además de que le mostraron cómo seguir trabajando para no recaer y salir adelante.

Recuerda con cariño a los profesionales que lo ayudaron durante este proceso: “Encontré el tema de la terapia, gente muy profesional, Miker mi terapeuta de adicciones, fue una belleza, me supo orientar muy bien y seguimos en contacto. Mauricio Ochmann

En otra entrevista con Yordi Rosado, Mauricio Ochmann contó que la primera vez que tuvo contacto con el alcohol fue a los 8 o 9 años.

La primera vez que sufrió una congestión alcohólica fue a los 15 años en una feria de vino, mientras que la primera droga que probó fue la marihuana.

Posteriormente pasó con la cocaína, pues la marihuana no le había gustado tanto. También tuvo varias sobredosis que pusieron en grave riesgo su vida.

Mauricio Ochmann decidió cambiar su vida luego del nacimiento de su hija Lorenza, ya que quería ser un padre responsable y fue cuando decidió ingresar a una clínica de rehabilitación.