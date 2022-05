Mauricio Ochmann se transforma, se deja ver con larga cabellera y un cargado maquillaje, y lo confunden con Consuelo Duval, una de las conductoras de “Netas Divinas”.

Sí, Mauricio Ochmann sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una foto de sí mismo luciendo un extrafalario look.

Mauricio Ochmann se puso una larga cabellera rubia y apareció con los ojos maquillados, las cejas remarcadas, los labios de color negro y un exótico atuendo.

Mauricio Ochmann sorprende con exótica transformación (@mauochmann / Instagram)

Resulta que el novio de Paulina Burrola participó en una master class, evento benéfico realizado para recaudar fondos y apadrinar un trasplante.

“Gracias a todos los que asistieron y a los que se conectaron a la master class de mi querido @pepegutierrezoficial, gracias por donar y apoyar a @apduntrasplante”, escribió el actor en la red social junto a su fotografía.

Así como agradeció a sus maquillistas y a la persona que les prestó el foro para realizar el evento benéfico.

“Gracias al talento de @rickylips, @udg_oficial y al rector @rvillanuevalomeli por prestarnos el cine foro, y gracias comadre @elicastrogdl por ser el motor de todo esto”, finalizó.

Mauricio Ochmann (Mauricio Ochmann/Instagram)

Confunden a Mauricio Ochmann con Consuelo Duval

Pese a que la transformación de Mauricio Ochmann fue por una buena causa, las reacciones rápidamente se inclinaron a la burla pues hasta lo compararon con Consuelo Duval.

“Pensé que eras Consuelo Duval”, “Yo estoy muy enamorada de ti, no de Consuelo”, “También pensé que eras Consuelo, jajaja”, “¿Pero qué hace aquí Consuelo Duval?”, “Pero May, no te puedo dejar ni cinco minutos porque te transformas”,

“Pensé que eras Consuelo maquillado para un programa o presumiendo un disfraz, je”, “Rafael Amaya, Consuelo Duval y Juan Gabriel. Memorable foto”, “Te transformaron en Consuelo Duval”, le expresan entre comentarios.

Consuelo Duval (@consueloduval)

Mauricio Ochmann contará su vida a través de un monólogo

Por otro lado, Mauricio Ochmann se prepara para subirse al escenario y contar su vida a través de un monólogo.

El actor está por iniciar una nueva faceta y es que dará a sus fans el mejor regalo, les contará las cosas turbias y más destacadas de su vida de una forma diferente, directa y divertida, a través de un monólogo.