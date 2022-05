Martha Higareda revela motivo por el que nunca tendría un romance con Mauricio Ochmann, y nada tiene que ver su noviazgo con Lewis Howes.

Verás, aunque Martha Higareda actualmente mantiene un noviazgo con el exnovio de Yanet García, la actriz da por hecho que nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, se involucrará sentimentalmente con Mauricio Ochmann.

Y es que para Martha Higareda una amistad es más importante que un amor, así lo dejó claro en el podcast titulado “De todo un mucho” que realizó al lado de Yordi Rosado.

Mauricio Ochmann (@mauochmann / Instagram)

El nombre del actor que personificó a ‘El Chema’, surgió porque en un juego de preguntas y respuestas, la actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de tener un romance con un exnovio de alguna de sus amigas.

Con el objetivo de ayudarla en su respuesta, Yordi Rosado aseguró que se valía pedir permiso; sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Martha Higareda dijera que no y citará un ejemplo.

“Si tú me dijeras: resulta que el exesposo de Aislinn, Mauricio Ochmann, me tirará la onda, no, no, yo no podría”, dijo y subrayó que el actor tampoco se acercaría porque hay códigos.

“Es más, yo creo que él no lo haría, pero suponiendo, no, no podría”, concluyó la actual novia del conferencista Lewis Howes.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez (Agencia México)

Mauricio Ochmann deja boquiabiertos a sus seguidores con drástica transformación

Por otro lado, Mauricio Ochmann está dando de qué hablar y es que sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer con un exótico look.

Mediante Instagram, el actor se dejó ver luciendo larga cabellera y maquillaje, y es que participó en un master class cuyo evento busca recaudar fondos y apadrinar un trasplante.

Mauricio Ochmann sorprende con exótica transformación (@mauochmann / Instagram)

Las reacciones no se hicieron esperar, muchas personas le encontraron a Mauricio Ochmann un parecido con Consuelo Duval.

“Podrías ser un pirata en alguna película”, “Pensé que eras Consuelo Duval”, “OMG yo también pensé en Consuelo”, “Es que sí le das un aire a la Duval”, “Juré que era Consuelo”,

“No pensé que Consuelo se pintara así las cejas”, “Ja ja ja todos creyendo que Consuelo estaba disfrazada”, expresan algunas personas mientras que otras aplauden la buena voluntad del actor.