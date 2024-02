Mauricio Martínez, de 45 años de edad, estalló contra Pati Chapoy, de 74 años de edad, y el programa Ventaneando, por los “amiguitos” que defienden.

Hace unos años, cuando Mauricio Martínez denunció que Antonio Berumen, exmánager del grupo Magneto, lo había acosado sexualmente, Pati Chapoy lo llamó“basura”.

Ahora que se encuentra en México, Mauricio Martínez habló sobre las duras palabras de la periodista y de su programa Ventaneando, al que acusó de revictimizar a las personas.

En entrevista a su llegada al aeropuerto, Mauricio Martínez fue abordado por un grupo de reporteros, quienes le pidieron su opinión luego que Pati Chapoy lo llamara “basura”.

Mauricio Martínez dijo “tomar las cosas de quien vienen”, y considerando que en Ventaneando no lo quieren desde hace muchos años, prefería no darle importancia a la situación.

“Los comentarios se toman de quien vienen; en ese programa no me quieren desde hace muchos años, sus razones tendrán, no le pienso dar eco ni foco a gente que no me interesa y a televisoras que no me interesan, que dios los bendiga”

Mauricio Martínez