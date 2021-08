Mathew McConaughey huele a “granola” aunque en 30 años no se ha puesto desodorante

Mucho se ha hablado sobre los actores de Hollywood que dejaron el hábito del baño, como Mila Kunis y Ashton Kutcher; ahora ha sido turno de Matthew McConaughey.

Se ha revelado a través del Daily Mail que el actor de 51 años no ha utilizado desodorante en tres décadas.

Mathew McConaughey, ganador del Óscar, reveló que comenzó a desarrollar una aversión al desodorante en spray mientras filmaba la película ‘ Fool’s Gold ’ en 2008.

Incluso reveló que su coprotagonista, Kate Hudso n le pidió que se pusiera desodorante, pero él nunca lo hizo.

Sin embargo, Mathew McConaughey asegura que se toma su higiene personal muy en serio pese a que no ha usado desodorante en 30 años.

E incluso afirmó que llega a bañarse varias veces al día y cepillarse los dientes hasta cinco veces, pero no le gusta “oler cómo alguien más”.

Matthew McConaughey (Media Punch/InStar/Cover Images/REUTERS / Media Punch/InStar/Cover Images)

Aseguran que Mathew McConaughey huele a “granola y a dulce”

De acuerdo a Yvette Nicole Brown , coprotagonista de Mathew McConaughey en ‘Tropic Thunder’, aseguró que el actor no huele mal pese a no usar desodorante en 30 años.

De hecho, en una entrevista recordó que Mathew McConaughey le comentó que no usaba desodorante y que él no tenía olor, así que se acercó a él para comprobarlo.

“No tiene olor, huele a granola y buen vivir. Tienen un aroma dulce. Ese es solo él y no mohoso ni loco” Yvette Nicole Brown

Pero en ese sentido, Mathew McConaughey no es el único actor de Hollywood que no se ha ocultado al expresar que no usa desodorante en 30 años.

Bradley Cooper y Cameron Díaz también han afirmado en varias ocasiones que tampoco usan desodorante.

Incluso Cameron Díaz ha asegurado que con solo recortarse el vello de las axilas se reduce el aroma a sudor.

Por su parte, Bradley Cooper asegura que él no usa desodorante pero que se baña varias veces al día, al menos unas tres.