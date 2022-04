Marysol Sosa, hija de José José, se mostró molesta de que su media hermana, Sarita, se encuentre vendiendo objetos del ‘Principe de la canción’ y le pide que mejor se ponga a trabajar.

José José estuvo casado con Anel Noreña y tuvieron dos hijos, José Joel y Marysol Sosa. Años después tuvo una relación con Sara Salazar y procrearon a Sarita Sosa.

Tras la muerte del cantante en 2019, las dos familias han tenido pleitos por saber quiénes son los herederos del legado de José José.

Ahora, Marysol Sosa se mostró molesta porque su media hermana Sarita, se encuentra vendiendo objetos de su padre para poder vivir.

Durante una entrevista con el programa ‘Hoy’, Marysol dijo que está triste de que Sarita no los reconozca como hermanos, pues compartieron varias vivencias.

Marysol Sosa ha buscado un diálogo con Sarita y reprueba las acciones de su media hermana.

“Me ha causado una tristeza horrenda porque, teniendo ella la edad y la posibilidad de ahorita ponerse a estudiar algo y trabajar, pues no, ahora me pongo a vender cosas de mi papá. Se me hace bajo, se me hace de mala educación hacer ese tipo de cosas”

Marysol Sosa