Maryfer Centeno -de 34 años de edad- le encontró el lado bueno a su tragedia y va a facturar con su propia línea de plumas azules.

El nombre de Maryfer Centeno se volvió tendencia tras denunciar a Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, por discriminación.

Este caso viralizó un video donde Maryfer Centeno aseguró que escribir con tinta azul se podía bajar de peso y, a pesar de las burlas, la grafóloga se lo toma con humor.

Maryfer Centeno (especial / Captura de pantalla)

Maryfer Centeno quiere facturar y piensa lanzar su propia línea de plumas

A mediados de 2024, Mr. Doctor llamó ‘charlatana’ a Maryfer Centeno por asegurar que se puede bajar de peso al escribir con tinta azul y de abajo hacia arriba.

Esta crítica desató una pelea entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno, la cual ya llegó a lo legal.

“Yo espero que algo bueno pase, yo confío en la justica (...) creo que no podemos normalizar la violencia” Maryfer Centeno

Se rumoró que Maryfer Centeno había demandado a Mr. Doctor, por un monto millonario y la grafóloga ya lo desmintió, pues ella sólo busca su tranquilidad.

Maryfer Centeno se toma las burlas con humor y le encontró el lado bueno a su tragedia, incluso bromeó con lanzar su propia línea de plumas de tinta azul.

“Estaba pensando en que pronto sacaré mi propia línea de plumas azules, porque creo que sería una gran idea que la gente escriba, que la gente se desahogue, que saques lo que traes adentro” Maryfer Centeno

La grafóloga cree que escribir es terapéutico y le gustaría invitar a las personas a tomar esta actividad para sacar sus frustraciones, y que mejor si es con una pluma de tinta azul.

Maryfer Centeno (Tomada de video)

Maryfer Centeno se defiende y asegura que el video de la pluma azul fue tergiversado

El caso de Maryfer Centeno ha provocado una ola de críticas a su favor y en contra, pues hay quienes creen que la grafología es una seudo pseudociencia.

Maryfer Centeno aclaró que el famoso video donde habla del peso y escribir con tinta azul es editado.

La grafóloga dice que sí aclaró la importancia del ejercicio y buena alimentación, en quienes quieren bajar de peso.

“En el video original sí dice que no sustituye a una terapia y que no es que no hagas dieta” asegura Maryfer Centeno.

Maryfer Centeno asegura que su único objetivo al demandar a Mr. Doctor es recuperar su paz, mientras que este tema ya llegó hasta la Presidencia de México.