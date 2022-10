Maryfer Centeno, la famosa grafóloga de famosos, interactuó con sus fans y por fin reveló si en verdad es reptiliana como se creía.

Maryfer Centeno de 32 años de edad, se ha hecho acreedora a fama por su participación en diversos programas televisivos y videos en redes sociales.

Sin embargo, las veces que ha acertado en describir a la persona con su letra o leyendo su lenguaje corporal, ha levantado sospechas de su especie.

Pues este conocimiento y algunas de las características de Maryfer Centeno han desatado la duda sobre si es reptiliana. Así que ella ya contestó.

Maryfer Centeno interactuó ayer 10 de octubre, con sus fans por un video en YouTube, en donde respondió todos los cuestionamientos sobre su vida y persona.

Aunque se molestó sobre quienes le decían que su tono de voz no les gusta, Maryfer Centeno dijo que esa es su voz natural “ni modo que la finja”.

Ya estando adentrada en los temas, Maryfer Centeno dijo haber leído un comentario que la señalaba de ser reptiliana y respondió de forma chusca por su desconocimiento.

“Otro me preguntan que si soy reptiliana, por supuesto que no, ni siquiera sé qué es eso, tengo la piel seca, pero nada más, o sea, solamente tengo la piel seca, pero no soy reptiliana”.

Maryfer Centeno, grafóloga.