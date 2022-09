¿Martha Julia y Gabriel Soto regresaron? La actriz lo aclara todo de una vez por todas y pide que se dejen de generar rumores en torno a su vida privada.

Tras rumores de que Irina Baeva y Gabriel Soto terminaron, Martha Julia de 49 años confesó si regresó con el actor a más de 10 años de que fueron pareja.

Aunque han señalado que no tienen ningún problema, Irina Baeva de 29 años de edad y Gabriel Soto de 47 años de edad se encuentran en el ojo del huracán por una supuesta separación.

En medio de las especulaciones, salió el nombre de Martha Julia luego de que se reencontró con Gabriel Soto en las grabaciones de la telenovela ‘La Madrastra’.

Irina Baeva, Gabriel Soto y Martha Julia. (Especial)

Martha Julia aclara si es verdad que regresó con Gabriel Soto

Hace unas semanas surgió el rumor de que Irina Baeva y Gabriel Soto había terminado y es que la pareja no se ha mostrado junta. Tras los rumores el actor dejó en claro que no tiene problemas con su novia, pero por sus compromisos laborales no han podido estar junto.

En medio de las especulaciones salió a relucir el nombre de Martha Julia, ya que los actores volvieron a trabajar juntos después de más de 10 años que fueron pareja.

En entrevista para el programa Hoy, Martha Julia aclaró de una vez por todas si es verdad que regresó con Gabriel Soto.

Martha Julia se mostró sorprendida al ver algunas de las notas que habían surgido en torno a la presunta relación que tenía con Gabriel Soto.

“Hay cuantas cosas no estas saliendo diario, ya déjenlo pobrecito” Martha Julia

En el video Martha Julia señaló que no quiere dar más declaraciones ya que se presta a seguir aumentando esa clase de rumores.

“Sin comentarios, no quiero decir nada porque se presta a ese tipo de cosas” Martha Julia

Entre risas Martha Julia destacó que ahora los reporteros ya parecen detectives y han buscado cualquier detalle para vincularla nuevamente con Gabriel Soto.

“Porque parecen detectives, pero ahora que me fui estaba viendo unas notas que dices qué es esto, que en mis lentes se reflejaba Gabriel, por favor” Martha Julia

Martha Julia dejó en claro que si tuviera un romance con Gabriel Soto ella sería la primera en gritarlo por todos lados.

“Nada que ver, todo son chismes y si fuera cierto ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos” Martha Julia

Antes de finalizar su entrevista, Martha Julia destacó que se encuentra soltera enfocándose en su trabajo y en sus hijos, pero señaló que cuando llegue el hombre adecuado ella hablará abiertamente de su relación.

¿Por qué se vinculó a Martha Julia con Gabriel Soto?

A través de Twitter se difundieron unas imágenes que según probarían que Martha Julia regresó con Gabriel Soto.

De acuerdo con las imágenes Martha Julia publicó una fotografía en donde se podría ver que en su camerino estaba el mismo símbolo del tatuaje de Gabriel Soto.

A estas imágenes también se subió una en la que señalan que en los lentes de Martha Julia se podría ver que estaba con Gabriel Soto.

Cabe destacar que estas fotografías solo son especulaciones, pues Martha Julia señaló que se encuentra soltera mientras que Gabriel Soto ha señalado que se encuentra bien con Irina Baeva.