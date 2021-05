Martha Figueroa sorprendió a sus seguidores al revelar que ya había recibido la vacuna contra el Covid-19 en México.

Con su publicacion calla los rumores que aseguraban que la conductora se había vacunado en Estados Unidos al igual que Pepillo Origel.

Martha Figueroa: “¡Vacunada! Gracias al personal de salud y a los voluntarios”

En su cuenta de Instagram, Martha Figueroa compartió que ya se había vacunado contra el Covid-19 en la Ciudad de México.

La conductora compartió una foto en la que se muestra cómo recibe la vacuna. Esto desmiente las versiones que aseguraban que ya se había vacunado en Estados Unidos.

Su publicación de Instagram también tiene un video en el que muestra que tras ser vacunada y esperaba, pusieron ejercicios con la música de Chayanne.

“¡Vacunada! Gracias al personal de salud y a los voluntarios (y ya en la bromita, hasta bailamos con Chayanne para relajar el brazo. Como 🇲🇽 no hay dos)” Martha Figueroa

Martha Figueroa vacuna Covid-19 (@figuerolas / Instagram )

Los rumores de que se había vacunado en Estados Unidos surgieron luego de que viajó a los Estados Unidos para arreglar algunos papeles de su hijo.

En ese momento Pepillo Origel también viajó para recibir la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos, esto genero rumores de que su compañera igual había recibido el fármaco.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato le mandaron mensajes de apoyo.

Eduardo Yáñez y Martha Figueroa se confrontaron en un bar

Eduardo Yáñez fue uno de los invitados al programa ‘Con Permiso’, durante su participación le cuestionó a Martha Figueroa porque no lo quería.

A lo que de inmediato señaló que no tenía ningún problema con él: “No me caes nada mal, me caes muy bien, te lo juro por Dios”.

De acuerdo con los famosos en una cena navideña tuvieron sus diferencias, ya que mientras que para Eduardo Yáñez fue una situación tranquila, Martha Figueroa reveló que le gritó.

En ese momento el actor destacó que como se encontraban en un bar intentó hablar fuerte para ser escuchado pero su intención nunca fue gritarle.