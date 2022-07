La conductora Marta Guzman reveló que ella también sufrió acoso sexual por parte de un productor de televisión que le ofrecía un mejor puesto.

El sábado 23 de julio se estrenó una nueva emisión del programa ‘El minuto que cambió mi destino’, que en esta ocasión tuvo como invitada a la comunicadora Marta Guzmán, quien por años trabajó en el matutino ‘Hoy’.

Durante su charla con Gustavo Adolfo Infante, Marta Guzmán reveló que como otras compañeras, ella también sufrió acoso sexual de un productor. ¿Cómo sucedió, quién fue?

Marta Guzmán (@martapasadita / Instagram)

Marta Guzmán cuenta el incómodo momento que vivió con su acosador

Marta Guzmán comentó que el momento que sucedió el acoso, no fue consciente de lo que estaba pasando, hasta hace poco, gracias a la información que se tiene sobre el tema.

El responsable fue un productor que le planteó la posibilidad de obtener un mejor puesto que el de la chica del clima, y por ende, ganar más dinero, lo que hizo a Marta Guzmán cambiar de opinión:

“Te podría decir no, y hoy me doy cuenta que sí, porque en el momento no te das cuenta, estaba normalizado… me pasó con una persona que dice, ‘es que tú tienes que dar noticias’, yo daba el clima… yo dije, ‘no, yo no quiero dar noticias, yo estoy bien así’, [él me dijo], ‘no, pero es que vs a ganar más…’. Marta Guzmán

Marta Guzmán dijo que el primer episodio de acoso sexual que vivió con el sujeto fue cuando este le solicitó una reunión para hablar sobre su posible nuevo puesto:

“De repente me cita este personaje y me dice… llego con mi suéter en el brazo y una blusita blanca y mis pantalones, llegué un poquito tarde, me siento y me dice: ‘Me encanta que seas una mujer a la que no le importa que se le marquen los pezones’. ¿Qué crees que hice yo? No se me subió lo Guzmán, tristemente, agarré y me puse mi suéter”. Marta Guzmán

Marta Guzmán (@martapasadita / Instagram)

Marta Guzmán sobre su acosador: Me citó en un hotel

Marta Guzmán reconoció que en ese momento no fue cien por ciento consciente de que estaba siendo acusada, pero entonces sucedió algo que la puso en alerta, evitándo que incursionara en el mundo de las noticias:

“Hoy digo, ‘eso era acoso’, y claro que nunca di noticias porque dejé plantado a este señor, que me citó en un lugar que dije, ‘no hay manera de que yo llegue... [Me citó] en un hotel, en el bar de un hotel, yo creo que ya tenía hasta el cuarto y todo y lo hice quedar mal con los que estaban ahí” Marta Guzmán

Marta Guzmán dijo que cuando el sujeto se dio cuenta que lo había plantado, todavía le llamó para exigirle explicaciones e insultarla por no acceder a lo que él quería:

“‘Eres una tonta’, le dije, ‘¿tonta?, pues tonta me voy a morir, pero no voy a ir’...Él me habló directo, ‘te estoy aquí esperando’, y yo, ‘pues ahí te vas a quedar esperando’, ‘eres muy tonta’, le digo, ‘y tonta me voy a quedar’” Marta Guzmán

Marta Guzmán dijo haber pensado que la correrían por haber dejado plantado al sujeto, pero entonces unas modelos argentinas lo denunciaron y fue despedido.

Cuando le pidieron que dijera el nombre del acosador, Marta Guzmán prefirió reservarse su identidad, diciendo que es un hombre muy mayor, que tal vez ya hasta falleció, y que no deseaba perjudicar a su familia.